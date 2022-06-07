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Маріуполь тоне. Загарбники зганьбилися із запуском водопроводів (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 червня, 09:52
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Експерименти з інфраструктурою не закінчуюються без огляду на безпеку і загрози
Росія потрапила у скандал через воду у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія потрапила у скандал через воду у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі російські окупанти включили постачання води у Приморський район. Внаслідок цього противники вкотре зганьбилися, оскільки почався сильний порив. До цього вони голосно прозвітували про ремонт 600 км водопровідних труб.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Що ж – результат бачите. Маріупольці повідомляють, що така картина фонтанів по всіх водоводах на відкритому просторі. Що відбувається під землею, можна лише здогадатись. Але головне – "червону стрічку" окупанти перерізали. Експерименти з інфраструктурою не закінчуюються без огляду на безпеку і загрози", – заявив він.

Окупанти ще раз зганьбились із подачею води в Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води в тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У підсумку в місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів завдовжки, і їх дуже багато. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ремонтувати та ліквідувати прориви окупанти не можуть, тому просто намагаються зменшити натиск.

"Те, про що ми попереджали, сталося. Фонтани – лише початок, далі черга за каналізаційними озерами та річками. Когнітивний дисонанс наочний. З одного боку, радієш, що в маріупольців хоч якось з’являється вода. З іншого, розумієш зворотну небезпеку. Така сучасна буденність міста", – наголосив Андрющенко.

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