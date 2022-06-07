Оккупанты в Мариуполе заставят детей петь гимн РФ на камеру

Андрющенко рассказал о новшествах от оккупантов в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные власти в Мариуполе дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов, работу которых уже запустили, ко "дню России", 12 июня, обеспечить видеозапись пения детьми гимна России и "молодых республик". За отказ угрожают расправой. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его информации, видеозаписи будут массово распространяться в подтверждение "радости прихода России" флешмобом "мы ждали 8 лет". В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарной помощи их семей.

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"Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" — пишет Андрющенко.

Вербовка и пытки украинцев

Ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты РФ в Мариуполе вербуют местных жителей для работы в бывших местах наказаний, где обустроены пыточные.

"Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" в Мариуполе в последние дни получат рассылку от так называемого "минюста ДНР". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря", – написал он.

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