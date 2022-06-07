Окупанти погрожують херсонцям референдумом про входження до РФ

Росія все ще сподівається провести "референдум" у Херсонській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не полишають своїх планів на півдні України. На Херсонщині рашисти хочуть провести "референдум" про входження регіону до складу Росії.

Про це повідомив так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, зазначає Telegram-канал "Україна 24".

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"Референдум"

Раніше депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв про проведення "референдум" щодо приєднання Херсонської області та так званих "Л/ДНР" вже в липні цього року.

Водночас голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомляв, що заява представників окупантів у Херсонській області про засоби приєднання до Росії є "необґрунтованими словами", оскільки очікується звільнення цієї території армією України. Оптимізм вселяють успіхи ЗСУ у сусідній Миколаївській області.

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Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій повідомив, що в тимчасово окупованому Херсоні відкрили філію "Єдиної Росії". Тепер мешканців міста відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи.

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