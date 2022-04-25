Окупанти вбивали мешканців Бучі зброєю часів Першої світової війни (фото)

Судмедексперти виявили в тілах загиблих в Бучі флешети. / Фото: Колаж: Сьогодні
Десятки мирних жителів, які загинули під час російської окупації українського міста Бучі, були вбиті за допомогою флешет – дротиків, що застосувалися в артилерійських снарядах для враження живої сили противника ще за часів Першої світової війни.
Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Крихітні металеві стріли виявили судмедексперти, які проводять розтин тіл, знайдених у масових похованнях у Бучі. Флешети знайшли в головах та тулубах загиблих людей.
"Ми знайшли кілька дуже тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків та жінок. Дуже важко знайти такі в тілі, вони надто тонкі. Більшість цих тіл із Бучі Ірпінського району", – розповів у коментарі британському виданню судмедексперт Владислав Піровський.
Незалежні експерти зі зброї, що вивчили фотографії металевих стріл, знайдених у тілах загиблих, підтвердили, що це були флешети – протипіхотна зброя, яку широко застосовували під час Першої світової війни.
Флешета, яку знайшли в тілі людини, убитої у Бучі. Фото: Alessio Mamo
За словами свідків, у Бучі російська артилерія застосувала таку зброю за кілька днів до того, як війська залишили Київську область наприкінці березня.
Кількість загиблих у Бучі
Станом на 23 квітня закінчувався збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади.
Убитими та закатованими окупантами знайшли 412 мирних жителів, повідомив мер Бучі. Це означає, що кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі.
"В окрему справу виділено братську могилу біля церкви Андрія Первозваного на вулиці Богдана Хмельницького, 7-Б, де загалом дістали 117 тіл, серед них 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтарі. Є кілька хлопців із Збройних сил України", – повідомив мер.