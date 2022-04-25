Оккупанты убивали жителей Бучи оружием времен Первой мировой войны (фото)

Судмедэксперты обнаружили в телах погибших в Буче флешетты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин. Очень трудно найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Бучи Ирпенского района", – рассказал в комментарии британскому изданию судмедэксперт Владислав Пировский.

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах погибших, подтвердили, что это флешетты – противопехотное оружие, широко использовавшееся во время Первой мировой войны.

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Флешетта, найденная в теле человека, убитого в Буче. Фото: Alessio Mamo

По словам свидетелей, в Буче российская артиллерия использовала такое оружие за несколько дней до того, как войска покинули Киевскую область в конце марта.

Количество погибших в Буче

По состоянию на 23 апреля заканчивался сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады.

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Убитыми и замученными оккупантами нашли 412 мирных жителей, сообщил мэр Бучи. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

"В отдельное дело выделена братская могила возле церкви Андрея Первозванного на улице Богдана Хмельницкого, 7б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских лиц. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько парней из Вооруженных сил Украины", – сообщил мэр.

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