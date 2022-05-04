Окупанти штурмують Донецьку область: під обстріл потрапив коксохімічний завод (фото)

Окупанти обстрілюють Донецьку область, потрапили у завод. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних об'єктах у центрі Донецької області. Внаслідок цього вранці 4 травня під удар потрапили Авдіївська та Мар'їнська громади.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

"Закликаю всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку!" – наголосив Кириленко.

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Наслідки нічних та ранкових обстрілів окупантів. Фото: Павло Кириленко

У Донецькій області окупанти за день убили 21 жителя області

3 травня російські окупанти вбили 21 мирного жителя Донбасу та поранили ще 27 людей. Це найбільша кількість жертв за один день з того часу, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Де загинули люди:

в Авдіївці – 10,

у Лимані – 5,

у Вугледарі – 4,

у Великій Новосілці – 1,

у Шандриголовому – 1.

"Вдалося також уточнити інформацію про 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", – йдеться у повідомленні.

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