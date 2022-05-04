Оккупанты штурмуют Донецкую область: под обстрелы попал коксохимический завод (фото)

Оккупанты обстреливают Донецкую область, попали в завод. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским объектам в центре Донецкой области. В результате этого утром 4 мая под удар попали Авдеевская и Марьинская громады.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.
Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти круглосуточно продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.
"Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!" – подчеркнул Кириленко.
Последствия ночных и утренних обстрелов оккупантов. Фото: Павел Кириленко
В Донецкой области оккупанты за день убили 21 жителя области
3 мая российские оккупанты убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27 людей. Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Где погибли люди:
- в Авдеевке – 10,
- в Лимане – 5,
- в Угледаре – 4,
- в Великой Новоселке – 1,
- в Шандриголовом – 1.
"Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – говорится в сообщении.