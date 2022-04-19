Окупанти скинули потужну бомбу на лікарню у Маріуполі, де ховалися мирні жителі з дітьми – Тарута

Мирні жителі у бомбосховищі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це розповів нардеп Сергій Тарута у Facebook.

Реклама

"За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні було поранено захисників та ховалися маріупольці з дітьми. Тому що у знищеному місті ховатися більше ніде!! Бракує слів. Напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, у якому говорилося, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби", – зауважив він.

Тарута нагадав, що у перехопленій розмові окупант каже, що у місті "залишилися лише патріоти та дуже розумні".

"Дуже розумні" – це діти у лікарні в районі "Азовсталі", на яких ви скинули бомбу? За те, що вони українці? Вбивці. Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей геноцид!" – підсумував він.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":