Оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе, где прятались мирные жители с детьми

Мирные жители в бомбоубежище. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказал нардеп Сергей Тарута в Facebook.

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"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде!! Не хватает слов. Накануне СБУ выложили перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы", — отметил он.

Тарута напомнил, что в перехваченном разговоре оккупант говорит, что в городе "остались только патриоты и сильно умные".

""Сильно умные" – это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы. Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот геноцид!" – подытожил он.

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