Окупанти потужно бомблять Харків

Загарбники атакують Харків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують бомбити Харків. Там знову чути вибухи.

Про це пишуть Telegram-канали.

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Подробиці

Повідомляють, що в місті було чути кілька вибухів. Станом на 22:13 у Харкові повітряну тривогу не оголошено.

Обстріли Харкова сьогодні

Сьогодні, 11 липня, в Харкові лунають потужні вибухи. Очевидці повідомляють про кілька "прильотів" у різних районах міста та сильну пожежу на місці ударів.

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Харківська міськрада повідомила в Telegram, що через обстріли тимчасово зупинено рух Салтівської лінії метрополітену. Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні о 10:20 місту було завдано ракетного обстрілу. Попередньо відомо – окупанти застосували РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет.

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