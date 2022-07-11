Оккупанты мощно бомбят Харьков

Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков. Там снова слышны взрывы.

Об этом пишут Telegram-каналы.

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Сообщается, что в городе было слышно несколько взрывов. По состоянию на 22:13 в Харькове воздушная тревога не объявлена.

Обстрелы Харькова сегодня

Сегодня, 11 июля, в Харькове раздаются мощные взрывы. Очевидцы сообщают о нескольких прилетах в разных районах города и сильном пожаре на месте ударов.

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Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение Салтовской линии метрополитена. В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня в 10:20 по городу был нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет.

Раньше мы писали, что возросло количество жертв в результате обстрела жилого дома в Часовом Яру в Донецкой области – из-под завалов извлекли тела 18 человек. Также в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут.