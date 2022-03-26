Окупанти змінили вимоги у Славутичі на жорсткіші

Окупанти посилюють вимоги / Колаж " Сьогодні"

Російські військові вимагають прибрати поліцію зі Славутича, який зараз перебуває під контролем окупантів.

Про це повідомив радник МВС Вадим Денисенко, пише Енергоатом.

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"Ми розуміємо, що після цього будуть і такі вимоги. Це традиційно: вони заходять нібито з більш м'якими речами, а потім починають дуже часто вимагати речі, які взагалі неприпустимі в будь-якому нормальному житті", – каже Вадим Денисенко.

Наразі місто перебуває під контролем російських окупантів, але без жителів Славутича неможливо забезпечити життєдіяльність об'єкту "Укриття" та Чорнобильської АЕС.

Жителі Славутича вийшли на мітинг

До Славутича Київської області окупанти зайшли разом із військовою технікою. На головну площу міста одразу вийшли сотні мешканців. Вони принесли величезний прапор України, щоб показати, що війська РФ там не чекають. Окупанти вже захопили місцеву лікарню.

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Незабаром окупанти почали намагатися розігнати людей – відкрили вогонь у повітря та використали світлошумові гранати. Але українців це не зупинило, їх стає дедалі більше на майдані.

Мер Славутича Юрій Фомічов, якого раніше захопили російські окупанти, вже на волі. Він приєднався до акції протесту у місті та виступив перед місцевими жителями.

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