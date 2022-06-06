Окупантам наказано вбивати "підозрілих" цивільних на блокпостах – перехоплення СБУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати мирних жителів. Про це свідчить перехоплена розмова двох окупантів із так званої "ДНР", повідомляє СБУ.

Окупанти, чия розмова була перехоплена, забезпечують патрулювання на сусідніх блокпостах Херсонської області.

Реклама

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, або що з яблуками, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, ї*ашить без розмов" – розповідає росіянин із позивним "Сєдой".

"Ага, з твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?" — уточнює його співрозмовник.

Росія мобілізує інвалідів

В одному з перехоплень йдеться про те, що в Росії готові відправляти на війну в Україну навіть людей з інвалідністю. Їм наказують з'явитись у частині. Окрім того, російські офіцери самі здають своїх солдатів.

Реклама

У бесіді мати пояснює синові, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулася.

"Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб усі вони в розташуванні частини були".

Наприкінці розмови мати розповідає синові новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдатів.

Читайте також: