Військовий із чіпсами на фоні залпів "Града". Ми дізналися історію вірусного відео

Боєць розповів, що хотів донести цими кадрами та як відреагував виробник снеків

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці гучного кадру, на якому український військовий незворушно їсть чіпси на тлі "Града", що стріляє по противнику. Як ми з'ясували, бійця звуть Ігор Фльорко. Він – учасник Євромайдану, у 19 років пішов добровольцем до полку "Азов", прослужив там п'ять років. Після двох років громадянського життя знову став на захист України.



"Цей кадр – скріншот із відео. Це було одним із відео, яке ми знімаємо десятками. Спочатку записували для свого архіву, потім зрозуміли, що дуже корисно викладати у соцмережі для того, щоб підтримувати бойовий дух цивільних, показувати, як круто працює наша артилерія", – каже Ігор Фльорко.

До цього він додав: "Ми як військові розуміємо, що можемо зробити великий внесок і в інформаційну війну. Щодо саме цього відео (з чіпсами – Авт.), то це була бойова стрілянина. Це робота по ворогові. Коли я їв чіпси, я показав, наскільки нам байдужі ситуації, коли вбиваємо ворога, показав, наскільки ми сильні. Відео було зроблено на околицях Попасної. До речі, можу сказати, що мене тішить те, що велика увага до фото була з-за кордону. Люди попросили робити якнайбільше таких кадрів – до цього ніхто не бачив, якась крута і потужна українська артилерія".

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За словами Ігоря, після реклами, що прогриміла, з ним зв'язався виробник чіпсів: "Я після цього жартома запропонував їм, щоб вони купили прилад нічного бачення. Вони подякували мені, сказали, що зараз відновлюють свою роботу після обстрілів і поки що не мають можливості. Але запросили мене на своє виробництво".



На питання про те, як він особисто оцінює ситуацію на тій ділянці бойових дій, де воює саме він, Ігор відповів так: "У нас ситуація така: ми працюємо багато та ефективно. Від нашої роботи є велика користь. З нашого боку, ситуація виглядає більш-менш оптимістично. Є, звичайно, й інші сторони медалі: можливо, козаки з піхотних підрозділів сказали щось інше. Вони стримують усі удари ворожої артилерії. Ми ж намагаємося якнайчастіше їм допомагати й прикривати".

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