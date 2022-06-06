Оккупантам приказано убивать "подозрительных" гражданских на блокпостах — перехват СБУ

СБУ опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

На блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать мирных жителей. Об этом свидетельствует перехваченный разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР", сообщает СБУ.

Оккупанты, чей разговор был перехвачен, обеспечивают патрулирование на соседних блокпостах Херсонской области.

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"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает россиянин с позывным "Седой".

"Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?" — уточняет его собеседник.

Россия мобилизирует инвалидов

В одном из перехватов говорится о том, что в России готовы отправлять на войну в Украину даже людей с инвалидностью. Им приказывают явиться в части. Кроме того, российские офицеры сами сдают своих солдат.

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В беседе мать объясняет сыну, почему ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась:

"Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы все они в расположении части были".

В конце разговора мать рассказывает сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

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