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Военный с чипсами на фоне залпов "Града". Мы узнали историю вирусного видео

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6 июня, 18:07
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Боец рассказал, что хотел донести этими кадрами и как отреагировал производитель снеков
Игорь Фролько рассказал историю фото
Игорь Фролько рассказал историю фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности нашумевшего кадра, на котором украинский военный невозмутимо ест чипсы на фоне стреляющего по противнику "Града". Как выяснил сайт "Сегодня", бойца зовут Игорь Фльорко. Он – участник Евромайдана, в 19 лет пошел добровольцем в полк "Азов", прослужил там пять лет. После двух лет гражданской жизни снова встал на защиту Украины.

"Этот кадр – скриншот с видео. Это было одним из видео, которое мы снимаем десятками. Сначала записывали для своего архива, потом поняли, что очень полезно выкладывать в соцсети для того, чтобы поддерживать боевой дух гражданских, показывать, как круто работает наша артиллерия", — говорит Игорь Фльорко.

К этому он добавил: "Мы как военные понимаем, что можем сделать большой вклад и в информационную войну. Что касается именно этого видео (с чипсами – Авт.), то это была боевая стрельба. Это – работа по врагу. Кушая чипсы, я показал, насколько нам безразличны ситуации, когда убиваем врага, показал, насколько мы сильные. Видео было сделано на околицах Попасной. Кстати, могу сказать, что меня радует то, что большое внимание к фото было из-за границы. Люди попросили делать как можно больше таких кадров – до этого никто не видел, какая крутая и мощная украинская артиллерия".

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По словам Игоря, после прогремевшей рекламы, с ним связался производитель чипсов: "Я после этого шутя предложил им, чтобы они купили прибор ночного видения. Они поблагодарили меня, сказали, что сейчас возобновляют свою работу после обстрелов и не имеют пока возможности. Но пригласили меня на свое производство".

На вопрос о том, как он лично оценивает ситуацию на том участке боевых действий, где воюет именно он, Игорь ответил так: "У нас ситуация такая: мы работаем много и эффективно. От нашей работы есть большая польза. С нашей стороны ситуация выглядит более-менее оптимистически. Есть, конечно, и другие стороны медали: возможно, козаки из пехотных подразделений сказали бы что-то другое. Они сдерживают все удары вражеской артиллерии. Мы же стараемся как можно чаще им помогать и прикрывать".

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