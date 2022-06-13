Обстріл "Ураганами" Дніпропетровської області та удари по Лисичанську: головне про атаки РФ за ніч

Росія обстріляла Дніпрпетровську область з "Ураганів" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не припиняють нещадно обстрілювати мирні українські міста. В Дніпропетровскькій області вночі з "Ураганів" накрили житлові квартали. Є загиблий та поранені. Крім того, на Донбасі тривають бої, в результаті яких страждають цивільні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про атаки РФ за ніч та останню добу.

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Дніпропетровська область

Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранені.

У Великій Костромці без постраждалих. Село частково без світла.

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У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

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Наслідки обстрілів області. Фото: Сергій Братчук

Одеська область

Як повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук, ніч в місті і області минула під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

В Чорному морі ворог перегрупувався. Тепер там перебувають чотири ракетних кораблі та один підводний човен. А також три великих десантних кораблі. Загалом у Чорному морі Росія тримає 36 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних атак з боку росіян залишається високою.

Північні кордони

12 червня окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

У Сумській області ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії. Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється.

Луганська область

Два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу. У разі руйнування цього шляхопроводу обласний центр буде відрізано. Евакуації з міста немає.

За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Важкі бої тривають у Гірській громаді

Донецька область

За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня: ворог знову обстріляв північні області України зі своєї території, по всій лінії фронту росіяни окопуються для оборони, виняток – Донбас, де окупанти готують масштабне наступ на Слов'янськ, і продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк.

Раніше ми писали, що російський фрегат з акваторії Чорного моря завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр" по Чорткову. У місцевій лікарні після ракетних обстрілів перебувають 11 людей.

Також нагадаємо, що днями російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. На місці влучення виникла велика пожежа.