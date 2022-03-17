Обстріл окупантами села під Харковом: понад 20 загиблих та багато поранених

Руйнування після обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мерефі Харківської області російські військові обстрілами зруйнували школу та будинок культури. 21 особа загинула, 25 поранених, 10 з них у тяжкому стані.
Про це повідомляє Верховна Рада України в Telegram.
"У Мерефі о 3:30 внаслідок російських обстрілів зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені поряд розташовані будинки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети вцілили в один з навчальних закладів міста Мерефа.
За даними рятувальників, внаслідок обстрілу сталися часткові руйнування двоповерхової будівлі з подальшим спалахом, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.
Війна в Україні 17 березня
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