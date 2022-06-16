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На сході ЗСУ успішно знищили окупантів та їхні боєприпаси

Володимир Козир
16 червня, 04:04
Українські захисники атакували противників

ЗСУ вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"

На сході ЗСУ протягом минулої доби знищили 34 російських окупантів, 2 ворожих склади з боєприпасами та російську військову техніку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Так, за 15 червня ЗСУ на сході знищили:

  • особового складу – 34;
  • БМП – 1;
  • БТР – 1;
  • МТЛБ – 1;
  • СПГ – 1;
  • артилерійських систем – 3;
  • АТТ – 2;
  • склад з б/п – 2.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Цього разу загарбникам дісталося в селі Вітрове Херсонської області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

ЗСУ ліквідували:

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  • намети з особовим складом;
  • склад б/п;
  • 5 камазів;
  • 4 гаубиці.

"І, бінго — один С-400. Уцілілих втікачів не відзначено. ЗСУ висловлюють свою думку про запланований референдум", — додав Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна. Також ми писали, що ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю.