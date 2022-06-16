На сході ЗСУ успішно знищили окупантів та їхні боєприпаси

ЗСУ вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"

На сході ЗСУ протягом минулої доби знищили 34 російських окупантів, 2 ворожих склади з боєприпасами та російську військову техніку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Так, за 15 червня ЗСУ на сході знищили:

особового складу – 34;

БМП – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 1;

СПГ – 1;

артилерійських систем – 3;

АТТ – 2;

склад з б/п – 2.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Цього разу загарбникам дісталося в селі Вітрове Херсонської області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

ЗСУ ліквідували:

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намети з особовим складом;

склад б/п;

5 камазів;

4 гаубиці.

"І, бінго — один С-400. Уцілілих втікачів не відзначено. ЗСУ висловлюють свою думку про запланований референдум", — додав Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна. Також ми писали, що ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю.