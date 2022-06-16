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На востоке ВСУ успешно уничтожили оккупантов и их боеприпасы

Владимир Козырь
16 июня, 03:58
Украинские защитники атаковали противников

ВСУ ударили по захватчикам/Фото: коллаж: "Сегодня"

На востоке ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 34 российских оккупантов, 2 вражеских склада с боеприпасами и российскую военную технику.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Так, за 15 июня ВСУ на востоке уничтожили:

  • личного состава – 34
  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • СПГ – 1
  • артиллерийских систем – 3
  • АТТ – 2
  • состав из б/п – 2.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.

ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз захватчикам досталось в селе Ветрово Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ ликвидировали:

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  • палатки с личным составом;
  • склад б/п;
  • 5 камазов;
  • 4 гаубицы.

"И, бинго — один С-400. Уцелевших убегавших не отмечено. ВСУ высказывают свое мнение о запланированном референдуме", — добавил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что десантура Львова поджарила из "Джавелинов" бронированных тезок Путина. Также мы писали, что ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью.