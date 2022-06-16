На Донбасі тероборона збила російський гелікоптер – епічне відео

Захисники збили вертоліт ворога. Фото: колаж "Сьогодні"
Бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"На Донеччині бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М", – йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як вертоліт противника спалахує і падає в поле після влучної стрілянини українських бійців.
Український воїн Максим Жорін заявив, що літак збив боєць "Азова".
"Зʼявилась купа новин про збитий вертоліт. Є вже підрозділи, які швидко про це прозвітували. Дані, правда, різні – то Херсонська, то Запорізька область... Внесу ясність. Ракету зі Стінгера по цьому вертольоту випустив боєць ССО АЗОВ. В Запорізькій області. Давайте не привласнювати перемоги, а лише їх примножувати. Більше дохлих русаків сьогодні – менше роботи завтра!" – написав він.
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1449 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 729 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниці;
- коштів ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 213 (+0) одиниць;
- вертольотів – 179 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця;
- крилатих ракет – 129 (+0) одиниць;
- кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниць;
- спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.
Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
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