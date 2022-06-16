На Донбассе тероборона сбила российский вертолет – эпичное видео

Защитники сбили вертолет врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.

Об этом сообщили на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

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"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет противника загорается и падает в поле после меткой стрельбы украинских бойцов.

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Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1449 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,

РСЗО – 233 (+3) единицы,

средств ПВО – 97 (+0) единиц,

самолетов – 213 (+0) единиц,

вертолетов – 179 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,

крылатых ракет – 129 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,

специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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