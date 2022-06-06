Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, який отримав серйозне поранення на фронті

Мустафа Найєм розповів, що з його братом Масі Найємом/Фото: соцмережі, колаж: "Сьогодні"
Брата заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, адвоката Масі Найєма, який отримав серйозне поранення на фронті, прооперували.
Про це Мустафа Найєм повідомив у своєму Telegram-каналі.
Деталі
"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще важкий, він в медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними в його відновленні. Спасибі лікарям і всім, хто допомагає і продовжує підтримувати", — написав Найєм.
Ситуація
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