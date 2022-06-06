Мустафа Найем рассказал о состоянии своего брата, получившего серьезное ранение на фронте

Брата заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, адвоката Маси Найема, который получил серьезное ранение на фронте, прооперировали.

Об этом Мустафа Найем сообщил в своем Telegram-канале.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении. Спасибо врачам и всем, кто помогает и продолжает поддерживать", — написал Найем.