"Мій спонсор має нарубати бабла": батько окупанта вчить сина мародерити – перехоплення СБУ

Російські військові розпродають вкрадене у мирного населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" і закликають їх мародерити на повну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

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"Не висовуйся! Мій спонсор повинен нарубати бабла та приїхати додому", – каже батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "Розбирайте мерседеси, у них запчастини дорогі".

"Вояк" зізнається, що сам про це думав, але "…наші командири або їх п*здять собі і катаються, або розстрілюють з автоматів".

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Але кмітливий тато дає нову пораду: "Зніміть генератор. Генератор на "мерсі" та "аудюсі" коштує тисяч 10-20. Прикопай десяток генераторів – це 200 тисяч".

"Напевно, його так затьмарила спрага розбагатіти, що він і не думає: "прикопати" можуть його власного сина. Українські захисники цілодобово над цим працюють!" – додали в СБУ.

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