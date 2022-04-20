"Мой спонсор должен нарубить бабла": отец оккупанта учит сына мародерить – перехват СБУ

Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.

Об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Реклама

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Он рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".

"Вояк" признается, что сам об этом думал, но "…наши командиры либо их пи*дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".

Реклама

Но находчивый папа дает новый совет: "снимите генератор. Генератор на "мерсе" и "аудюхе" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч".

"Наверное, его так затмила жажда разбогатеть, что он и не думает: "прикопать" могут его собственного сына. Украинские защитники круглые сутки над этим работают!" – добавили в СБУ.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":