Міноборони РФ "анонсувало" хімічну атаку в Одеській області

Загарбники можуть вдарити хімією по Одещині/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони Росії "анонсувало" новий злочин проти України. Цього разу є вірогідність, що окупанти можуть застосувати хімічну зброю в Одеській області.

Про це йдеться в Telegram-каналі оборонного відомства.

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У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для звинувачення армії Росії у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

"Спецслужбами київського режиму здійснюється підготовка провокації для звинувачення Збройних Сил Росії в нібито застосуванні хімічної зброї проти мирного населення. Для цього в санаторій міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (населений пункт Курортне Одеської області) 18 червня 2022 р. прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги потерпілим від ураження хімічними (отруйними) речовинами", — пишуть окупанти.

Також міноборони РФ "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко тиражуватимуться у західних ЗМІ та на різних інтернет-ресурсах.

Окупанти вже застосовували хімічну зброю

Раніше російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА. Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов".

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Повідомлялося, що у постраждалих спостерігалась дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Ми писали, що загарбники будуть нарощувати тиск на ЗСУ на ключовому напрямку.