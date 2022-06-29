Минобороны РФ "анонсировало" химическую атаку в Одесской области

Захватчики могут ударить химией по Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны России "анонсировало" новое преступление против Украины. На этот раз есть вероятность, что оккупанты могут применить химическое оружие в Одесской области.

Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

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В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации по обвинению армии России в применении химического оружия против гражданских людей.

"Спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных Сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами", — пишут оккупанты.

Также минобороны РФ "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" будут широко тиражироваться в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Оккупанты уже применяли химическое оружие

Ранее российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА. Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов".

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Сообщалось, что у пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Мы писали, что захватчики будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении.