Самусь: Оккупанты будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении

Военный эксперт оценил угрозы окружения ВСУ и назвал перспективные направления для контратак украинской армии

Михаил Самусь проанализировал ситуацию в зоне боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские войска для сдерживания оккупантов прибегают к натовской тактике мобильной обороны. Армия РФ пытается любой ценой захватить всю Луганскую область, но при этом опасается контрнаступлений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Объясняет Панюта на Youtube-канале Украина 24.

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Мобильная оборона украинской армии

– К чему нам готовиться, что сейчас происходит на Донбассе и к чему это может привести?

- Прежде всего, надо понимать, что украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, и Донбасс является одним из элементов этой операции. То, что украинские войска выходят из окружения, идут на новые, более выгодные рубежи, не следует воспринимать как трагедию, а наоборот – как мобильную оборону, спланированную во избежание нецелесообразных жертв и потерь в украинской армии.

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- Мобильная оборона – это термин, к которому мы должны сейчас привыкать?

– Мобильная оборона – это довольно давняя тактика, которую используют страны НАТО. В том числе в 80-90-е годы страны НАТО, в основном американцы, применяли такую тактику. Она, в отличие от тактики Первой и Второй мировой войны, предполагает активное использование всех возможных тактических приемов. Не стоять на одной позиции, а стараться использовать все возможности, в том числе огневые, для того, чтобы уничтожать максимально противника, когда противник совершает против тебя наступательные действия.

Во время боевых действий кто-то ведет наступательные действия, кто оборону. Это нормально, если ты не просто стоишь на месте, получая все возможные удары авиации, артиллерии и так далее, а совершаешь мобильные маневры для того, чтобы избежать жертв. С другой стороны, сыграть в такие "шахматы", когда смена позиции позволит выйти на более благоприятные тактические условия, позволяющие затем развить этот тактический успех в оперативный успех, и уже перейти к контрнаступательным действиям.

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Собственно, этим украинская армия занимается постоянно – не стоит на одном месте, меняет свои позиции, выходит на более выгодные рубежи. Причем если смотреть в стратегическом плане – это может быть на одном участке или в одном районе. Кажется, что там ситуация достаточно угрожающая, но на самом деле в стратегическом плане Украина таким образом достигает других результатов в таких направлениях, как Херсон или остров Змеиный, или нанесение ударов или создание зоны недопуска в Черном море. Для этого тоже нужно отвлекать противника и создавать условия именно в районах, где мы можем атаковать.

Есть ли угроза котла для ВСУ

- Если украинское войско использует тактику мобильной обороны, значит ли это, что у нас нет опасности котла, окружения?

– Если мы посмотрим на карту, то любое наступление или оборона – всегда кто-то выходит вперед, продавливая оборону. Появляются такие дуги, из которых противник, если он имеет возможность заходить во фланг, может создать котел.

Это постоянная работа военных, пытающихся "играть в шахматы", создавая такие условия, когда противник окажется в окружении, или откроет свой фланг и можно будет нанести удары не в лоб, а как раз те, которые будут наиболее угрожающими ему со всех точек зрения. Поэтому, конечно, всегда есть возможность быть окруженным, особенно на таком небольшом пятачке, где мы сейчас имеем наиболее ожесточенные бои – это Северодонецк, Попасная, с другой стороны – это Лиман, Изюм. На самом деле территории небольшие относительно того, сколько сил собрано. Это фактически такое зеркальное Курское сражение, если посмотреть на историю Второй мировой войны. Поэтому, конечно, здесь есть опасность – тем более что россияне, конечно, хотели бы этого достичь.

Но с другой стороны, например, вчера произошел отход в районе Золотого – не было допущено окружения наших сил. Это положительный момент, когда украинские войска выполнили до максимума свою задачу, отошли на новые рубежи и будут способны противодействовать российским войскам на другом направлении. Ибо когда войска попадают в котел, в окружение – они выходят из боя, выходят из общей операции. Это уже проблема для командования. Сейчас силы сохранены, они уходят. Да, территории теряются при этом, но территории можно вернуть, людей нельзя вернуть.

- Об этом говорят те, кто иногда закидывает – что же вы отступаете, там столько наших полегло...

– Конечно, так можно тоже говорить, но это оперативное искусство, это военное искусство. Если командование сознательно планирует операции, имеющие четкие задачи, рамки и понимание, зачем мы это делаем, тогда отход от одних территорий и затем их возвращение – это нормальный процесс. Так же было в Северодонецке, когда россияне уже заявили, что они туда зашли, и вдруг украинские войска вернулись, использовав такую тактику.

Сейчас они, кстати, начали активную фазу попаснянской группировки идти на Лисичанск, пытаясь зайти во фланг лисичанской группе. Сейчас как раз здесь появляются основные линии напряжения между украинскими войсками и российскими.

- Так называемая "трасса жизни" Бахмут – Северодонецк: насколько она важна и насколько опасно ее перерезание?

– Я думаю, что огневое влияние есть. Конечно, для того чтобы ее полностью перерезать, нужно, чтобы там создавались укрепленные позиции противника, которые уже потом трудно будет пройти. Сейчас, я думаю, все же речь идет об огневом влиянии противника, поскольку он приблизился к той же попаснянской группе, которая выдвинулась вперед на север. Поэтому есть возможность влиять на эту трассу.

Фактически, если мы говорим сейчас об операции вокруг Лисичанска, это одна из задач для россиян – перекрыть поставки из Бахмута и из этой зоны в Лисичанск, таким образом снижая возможности украинской группировки, которая работает вокруг Лисичанска.

Что означает активность оккупантов под Харьковом

– Харьков снова начали интенсивно обстреливать. Значит ли это, что часть сил противник снял с северодонецкого направления и перебросил на Харьков?

– Я не думаю, что так произошло. Возможно, просто происходит ситуация, когда россияне пытаются перебить или приостановить украинское контрнаступление, потому что в этом районе украинские войска достаточно успешно продвигались вперед.

Это продвижение не было просто направлено на то, чтобы освободить территории или дойти до границы. Задача этой украинской группировки – отодвинуть от Харькова. На самом деле там еще одна задача – перерезать логистические линии, линии коммуникации между Россией и, например, изюмской группировкой противника. То есть те силы, которые стоят в Волчанске, Купянске, которые являются логистическими центрами коммуникаций для вооруженных сил Российской Федерации, нависают над украинской группировкой.

Если бы украинцы перерезали эти линии, то это была бы огромная проблема для наступающих российских войск. Тогда бы они сами попали в окружение, хотя бы отчасти. Поэтому действительно такими активными действиями россияне, зашедшие в серые зоны в Харьковской области, пытаются остановить украинское контрнаступление и наступление на линии поставок именно в тех районах.

Чего ждать на фронте дальше

- Учитывая, как развивается ситуация на Харьковском и Северодонецком направлении, в этой части карты боевых действий, чего нам ожидать в ближайшие несколько дней?

– Я думаю, что россияне будут продолжать давить, что россияне будут пытаться проломить украинскую оборону, взять украинские силы в окружение – это очевидно. Для них важно добиться этого успеха, выйти на административные границы Луганской области. Здесь очевидно, что давление будет еще расти, потому что они считают, что когда они вытеснили украинские войска из Золотого, например, то они добились большой победы, и это значит, что они могут сейчас набрать темп и пойти дальше.

Я думаю, что украинское командование понимает это, и сейчас идет поставка новых вооружений, в частности дальнобойной артиллерии. Я не знаю, как будет действовать украинское командование. Я не исключаю того, что украинские войска могут нанести удары в оперативную глубину российских войск и, таким образом, остановить наступление, особенно что касается попаснянской группировки. Там, где есть река Северский Донец, у них не получается активных действий. Речь идет о том же Славянском направлении – там у них очевидное подвисание.

У них единственная группа движущихся войск – это попаснянская, которая пытается двигаться одновременно и на север, и на запад, и на восток в направлении Лисичанска. То есть нагрузка на эту группировку очень велика. Я думаю, что в этих условиях украинские войска могут наносить эффективные удары именно по этой группировке, таким образом сбить их наступательный порыв, замедлить их продвижение.

В этот же момент, как публикуется открытая информация, идет положительное развитие на Херсонском направлении. Поэтому я думаю, что украинские войска на Донбассе как раз будут пытаться максимально удержать возле себя все войска, которые не могли бы оторваться и пойти, например, на мелитопольское направление. Здесь довольно близко, здесь вопрос переброски – несколько дней, если говорить о Херсоне, то немного больше.

Но в любом случае украинским силам сейчас была бы достаточно нецелесообразна ситуация, когда россияне могли бы с Донбасса снять силы и массово их перебросить на Херсон. Тогда бы ситуация снова изменилась. Активные действия на Херсонском направлении были очень трудными и трудно было достичь тех целей, которые сейчас ставит перед собой украинское командование.

Поэтому я думаю, что украинские войска будут продолжать максимально мощно обороняться, маневрируя, пытаясь наносить удары артиллерией с тем, чтобы уничтожать склады боеприпасов, логистические центры, систему управления, командные пункты для того, чтобы войска противника, хотя у них достаточно сил, но не могли использовать эти силы эффективно. Потому что без боеприпасов все это очень сложно, и если у тебя будет уничтожен командный пункт, нужно восстановить всю систему управления. На этом фоне, даже если у тебя много войск, они не могут выполнять задачи столь же активно и эффективно.

Поэтому я думаю, такой будет сценарий: будут в дальнейшем очень яростные бои на Донбассе, и надеюсь, что украинским войскам удастся реализовать положительный сценарий в Херсоне, а затем и на мелитопольском направлении.