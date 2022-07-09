Литовський Bayraktar прибув до України

Байрактар від литовців прибув до України. Колаж "Сьогодні"

Литовський Bayraktar "Vanagas" прибув до України.

Про це у Twitter повідомив заступник глави Офісу Президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сібіга.

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Подробиці

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий вияв дружби і в черговий раз доводить єдність – не тільки Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав! Сібіга.

Литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн. євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України. Кампанія зі збирання коштів стартувала 25 травня, а ввечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму.

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Туреччина вирішила безплатно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб відправити Україні. На зібрані гроші Литва мала намір придбати боєприпаси для безпілотника.

Яка зброя допоможе ефективно звільняти Україну від окупантів?

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що ефективно звільнити українські території від окупантів, допоможуть реактивні системи залпового вогню.

Він зазначив, що Збройним силам України необхідно від 150 до 300 РСЗВ для деокупації регіонів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , коли США розпочнуть масові постачання зброї в Україну Також ми писали коли Німеччина поставить зброю Україні.