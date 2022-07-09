Литовский Bayraktar прибыл в Украину

Bayraktar от литовцев прибыл в Украину. Коллаж "Сегодня"

Литовский Bayraktar "Vanagas" прибыл в Украину.

Об этом в Twitter сообщил заместитель главы Офиса Президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

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"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства – не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", – написал Сибига.

Литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины. Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

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Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы отправить Украине. На собранные деньги Литва собиралась приобрести боеприпасы для беспилотника.

Какое оружие поможет эффективно освобождать Украину от оккупантов?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективно освободить украинские территории от оккупантов помогут реактивные системы залпового огня.

Он отметил, что Вооруженным силам Украины необходимо от 150 до 300 РСЗО для деоккупации регионов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, когда США начнут массовые поставки оружия в Украину. Также мы писали, когда Германия поставит оружие Украине.