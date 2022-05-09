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Кінець "Прориву"! Українські військові знищили найновіший російський танк (відео)

Павло Заяць
9 травня, 12:52
Захисники України продовжують полювання на ворожу військову техніку

ЗСУ знищили російський танк Т90 "Прорив" / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України знищили останню версію основного російського танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив".

Відповідне відео оприлюднила у Facebook пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

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Нагадаємо, раніше підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.

Бійці морської піхоти ЗСУ продемонстрували, як знищують російський танк Т-72 за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

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Озвучені поточні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
  • танків – 1145;
  • бойових броньованих машин – 2764;
  • артилерійських систем – 513;
  • РСЗВ – 185;
  • засобів ППО – 87;
  • літаків – 199;
  • вертольотів – 158;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
  • кораблів – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
  • спеціальної техніки – 41;
  • крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.