Кінець "Прориву"! Українські військові знищили найновіший російський танк (відео)

ЗСУ знищили російський танк Т90 "Прорив" / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України знищили останню версію основного російського танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив".
Відповідне відео оприлюднила у Facebook пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.
Бійці морської піхоти ЗСУ продемонстрували, як знищують російський танк Т-72 за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
Озвучені поточні втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:
- особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
- танків – 1145;
- бойових броньованих машин – 2764;
- артилерійських систем – 513;
- РСЗВ – 185;
- засобів ППО – 87;
- літаків – 199;
- вертольотів – 158;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
- кораблів – 12;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
- спеціальної техніки – 41;
- крилатих ракет – 94.
Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.