Кінець "Прориву"! Українські військові знищили найновіший російський танк (відео)

ЗСУ знищили російський танк Т90 "Прорив" / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України знищили останню версію основного російського танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив".

Відповідне відео оприлюднила у Facebook пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

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Нагадаємо, раніше підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.

Бійці морської піхоти ЗСУ продемонстрували, як знищують російський танк Т-72 за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

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Озвучені поточні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

особового складу 25 650 осіб ліквідовано;

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засобів ППО – 87;

літаків – 199;

вертольотів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблів – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.