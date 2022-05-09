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Конец "Прорыву"! Украинские военные уничтожили новейший российский танк (видео)

Павел Заяц
9 мая, 12:52
Защитники Украины продолжают охоту на вражескую военную технику

ВСУ уничтожили российский танк Т90 "Прорыв" / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв".

Соответствующее видео обнародовала в Facebook пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ранее подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как уничтожает танки оккупантов.

Бойцы морской пехоты ВСУ продемонстрировали, как уничтожают российский танк Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

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Озвучены текущие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 25 650 человек ликвидировано;
  • танков – 1145;
  • боевых бронированных машин – 2764;
  • артиллерийских систем – 513;
  • РСЗО – 185;
  • средств ПВО – 87;
  • самолетов – 199;
  • вертолетов – 158;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970 г.;
  • кораблей – 12;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
  • специальной техники – 41;
  • крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.