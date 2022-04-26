Кім про наступ на Миколаїв: окупанти не йдуть уперед, бо нема чого мародерствувати

Віталій Кім заявив, що "перспектив нападу наразі не проглядається" / Фото: Колаж: Сьогодні
Миколаїв готується відбивати наступ військ РФ, проте окупанти поки що не поспішають атакувати місто.
Про це розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у відеозверненні на сторінці у Facebook.
"Щодо наступу – ми чекаємо, тому що ми повинні бути готові до всього, і копаємо. Але перспектив нападу нині не проглядається, тому що мародерствувати нема чого. Там села розбомблені, всіх вивезли. Чого нападати? Просто вмирати? Коли вмираєш за телевізор, за холодильник – це для них зрозуміла мотивація. А коли просто йдеш вперед – не сильно вони хочуть. Тому купкуються, переміщуються, погрожують – як завжди", – зазначив Кім.
За його словами, час працює на захисників Миколаєва – "ми стали досвідченішими, більше вміємо, більше знаємо".
Голова ОДА також розповів про ситуацію із водопостачанням Миколаєва, яке припинилося через бойові дії.
"Місце, де необхідно полагодити трубу, розташоване в сірій зоні – в 3-4 км між нашими та орками. Там лінія вогню, неможливо туди виїхати та лагодити, там постійні бої йдуть. Навіть, якщо ми відіб'ємо і полагодимо, орки будь-якої миті в іншому місці можуть підірвати цю трубу. Пощастить – буде вода у кранах, не пощастить – буде вода у баклажках", – сказав він.
Також Кім закликав жителів Миколаєва не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, оскільки це "чіткий сигнал про можливий удар ракети".
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим мешканцям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або ж набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло п'ятеро людей, 15 дістали поранення. Один із п'яти загинув після того, як підняв снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів у Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дуплі в селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові перевдягалися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.
- Також 23 квітня у Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 12 людей, у тому числі діти.
- Збройні сили України взяли під контроль п'ять населених пунктів Миколаївщини.