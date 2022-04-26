Ким о наступлении на Николаев: оккупанты не идут вперед, потому что нечего мародерить

Виталий Ким заявил, что "перспектив нападения в данный момент не просматривается" / Фото: Коллаж: Сегодня

Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город.

Об этом рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в видеообращении на странице в Facebook.

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"Касаемо наступления – мы ожидаем, потому что мы должны быть готовы ко всему, и копаем. Но перспектив нападения в данный момент не просматривается, потому что мародерить нечего. Там села разбомбленные, всех вывезли. Чего нападать? Просто умирать? Когда умираешь за телевизор, за холодильник – это для них понятная мотивация. А когда просто идешь вперед – не сильно они хотят. Поэтому кучкуются, перемещаются, угрожают – как обычно", – отметил Ким.

По его словам, время работает на защитников Николаева – "мы стали опытнее, больше умеем, больше знаем".

Глава ОГА также рассказал о ситуации с водоснабжением Николаева, которое прекратилось из-за боевых действий.

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"Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне – в 3-4 км между нашими и орками. Там линия огня, невозможно туда выехать и чинить, там постоянные бои идут. Даже, если мы отобьем и починим, орки в любой момент в другом месте могут взорвать эту трубу. Повезет – будет вода в кранах, не повезет – будет вода в баклажках", – сказал он.

Также Ким призвал жителей Николаева не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, поскольку это "четкий сигнал о возможном ударе ракеты".

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