Ким о наступлении на Николаев: оккупанты не идут вперед, потому что нечего мародерить

Виталий Ким заявил, что "перспектив нападения в данный момент не просматривается" / Фото: Коллаж: Сегодня
Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город.
Об этом рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в видеообращении на странице в Facebook.
"Касаемо наступления – мы ожидаем, потому что мы должны быть готовы ко всему, и копаем. Но перспектив нападения в данный момент не просматривается, потому что мародерить нечего. Там села разбомбленные, всех вывезли. Чего нападать? Просто умирать? Когда умираешь за телевизор, за холодильник – это для них понятная мотивация. А когда просто идешь вперед – не сильно они хотят. Поэтому кучкуются, перемещаются, угрожают – как обычно", – отметил Ким.
По его словам, время работает на защитников Николаева – "мы стали опытнее, больше умеем, больше знаем".
Глава ОГА также рассказал о ситуации с водоснабжением Николаева, которое прекратилось из-за боевых действий.
"Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне – в 3-4 км между нашими и орками. Там линия огня, невозможно туда выехать и чинить, там постоянные бои идут. Даже, если мы отобьем и починим, орки в любой момент в другом месте могут взорвать эту трубу. Повезет – будет вода в кранах, не повезет – будет вода в баклажках", – сказал он.
Также Ким призвал жителей Николаева не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, поскольку это "четкий сигнал о возможном ударе ракеты".
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли пять человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб после того, как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Также 23 апреля в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 12 человек, в том числе и дети.
- Вооруженные силы Украины взяли под контроль пять населенных пунктов Николаевской области.