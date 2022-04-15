Київ не може спати спокійно. Жданов назвав головну мету нового наступу РФ

Жданов: "Окупанти хочуть захопити Донбас та Київ". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти планують захопити Донецьку та Луганську області України, після чого піти на Дніпро та Київ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"Цілі противника зрозумілі і видимі неозброєним оком. Перше завдання – спробувати оточити угруповання ЗСУ у зоні ООС, друге – наростити зусилля для розширення самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" до адміністративних кордонів областей", – сказав Жданов.

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Він додав, що загарбники також мають перспективну мету.

"Якщо виходитиме, то вони підуть далі на Дніпро, а потім на північ на Київ. Це перспективна мета. Іншого задуму там бути не може", – наголосив експерт.

Водночас Жданов зазначив, що між "хочу" та "можу" – дуже велика прірва.

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"Поки вони не можуть навіть суттєво просунутися у напрямку Краматорська", – підсумував експерт.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти провели безуспішний штурм Рубіжного та Попасної, ЗСУ відбили 8 атак.

Також ми інформували, що, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ключове завдання російських військ – закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей, але також є загроза наступу на інші регіони України.