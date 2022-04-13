Чи РФ атакуватиме Київ: у Міноборони відповіли

Окупанти намагаються закріпитися у двох областях та розглядають для атак ще дві

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Ключовим завданням російських військ є закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей, але є загроза наступу і на інші регіони України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна.

"ЗСУ звільнили Київську область від росіян і змушені були залишати нашу територію. Але водночас ми розуміємо, що ризик відновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не лише на сході, можливий, ми розглядаємо такий сценарій", — сказала Маляр.

За її словами, Росія також може посилити бойові дії у Херсонській та Харківській областях.

"Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід, і вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської та Донецької областей. Вони розглядають Херсонську та Харківську області як місце застосування своїх збройних сил, але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів. Війна в активній фазі зараз, ми не можемо говорити, що знижується активність. Залежно від того, як розвиватимуться обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі", — сказала заступниця міністра оборони.

Війна в Україні