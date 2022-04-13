Чи РФ атакуватиме Київ: у Міноборони відповіли

Ключовим завданням російських військ є закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей, але є загроза наступу і на інші регіони України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна.
"ЗСУ звільнили Київську область від росіян і змушені були залишати нашу територію. Але водночас ми розуміємо, що ризик відновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не лише на сході, можливий, ми розглядаємо такий сценарій", — сказала Маляр.
За її словами, Росія також може посилити бойові дії у Херсонській та Харківській областях.
"Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід, і вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської та Донецької областей. Вони розглядають Херсонську та Харківську області як місце застосування своїх збройних сил, але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів. Війна в активній фазі зараз, ми не можемо говорити, що знижується активність. Залежно від того, як розвиватимуться обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі", — сказала заступниця міністра оборони.
Війна в Україні
- Триває сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".
- Російські окупанти нарощують сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. На супутникових знімках видно, що у порівнянні з березнем кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі.
- Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що 13 квітня гуманітарних коридорів не буде. Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, що створює небезпеку на маршрутах.
- Президент США Джо Байден уперше назвав дії диктатора РФ Володимира Путіна в Україні геноцидом.