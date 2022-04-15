Киев не может спать спокойно. Жданов назвал главные цели нового наступления РФ

Жданов: "Оккупанты хотят захватить Донбасс и Киев". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты планируют захватить Донецкую и Луганские области Украины, после чего пойти на Днепр и Киев. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью для OBOZREVATEL.

"Цели противника понятны и видимы невооруженным глазом. Первая задача – попытаться окружить группировку ВСУ в зоне ООС, вторая – нарастить усилия для расширения самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" до административных границ областей", – сказал Жданов.

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Он добавил, что у захватчиков также есть перспективная цель.

"Если будет получаться, то они пойдут дальше на Днепр, а потом на север на Киев. Это перспективная цель. Другого замысла там быть не может", – подчеркнул эксперт.

В то же время Жданов отметил, что между "хочу" и "могу" – очень большая пропасть.

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"Пока они не могут даже существенно продвинуться в направлении Краматорска", – подытожил эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты провели безуспешный штурм Рубежного и Попасной, ВСУ отбили 8 атак.

Также мы информировали, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ключевая задача российских войск – закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей, но также есть угроза наступления и на другие регионы Украины.