Ірпінь на 80% контролюють українські захисники – мер

Ірпінь контролюють українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 80% території міста Ірпеня на Київщині контролюється Збройними силами України та силами територіальної оборони. Російським окупантам не вдалося захопити Ірпінь, але вони продовжують його обстрілювати.

Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону UA Разом.

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"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", – сказав Маркушин.

Також з 22 березня місто перебуває під сильним обстрілом з мінометів та "Градів".

В Ірпені, за словами мера, перебуває багато диверсійних груп та мародерів. Про це заявили самі місцеві жителі.

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Ірпінь, Буча та Гостомель взяті у кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійця ЗСУ взяли в кільце російських окупантів. Про це повідомляє телеканал "Україна 24" з посиланням на Бучанську міську раду.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті у кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілом ворога.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

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