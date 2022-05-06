Хімозброя проти росіян! Аваков розкрив план ФСБ щодо провокацій на кордоні з Україною

Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ буде використовувати хімічну зброю проти мирного населення РФ у Брянській, Курській, Білгородській та Воронезькій та Ростовській області з метою звинуватити в цьому Україну. Про це екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час ефіру "Україна разом" з Олегом Панютою та Лесею Вакулюк на YouTube-каналі "Україна 24".

"Людина, яка прийшла до влади на основі такого роду провокацій – вибухаючи вдома у власній країні і через це потрясіння робила собі популярність. Це його звичайний КДБісткий номер, і тому зараз, коли йому потрібно виправдати і придумати нові цілі для війни в Україні, для того, щоб якось мотивувати якось промиті пропагандою голови росіян, він думатиме про таку провокацію", – сказала Аваков.

За його словами, Україні відомо про плани путіна, і це зовсім не новина, інсайдери та розвідка, а також джерела добре працюють.

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"І нам точно відомо з достовірних джерел перевірених інсайдерів, що вони це докладно засуджують, що ФСБ поклало на стіл перед путіним саме такі провокації в прикордонних областях з Україною, щоб звинуватити Україну в нелюдських звірствах, щоб дати путіну привід оголосити загальну мобілізацію і таким чином мотивувати не мотивованих, деморалізованих солдатів та всю націю до "священної війни" проти України", – поділився Аваков інформацією.

Він зазначив, що потрібно дати цю інформацію для жителів російських міст, щоб вони знали, що путін готовий кинути їх у топку для досягнення мети.

"Нам багато що відомо, кожному російському генералу, що це не залишиться таємним, це нами буде викладено з фактами та доказами. Є час не робити це і прибрати хворого путіна", – резюмував він.

Окупанти застосовували хімзброю в Маріуполі

11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйна речовина невідомого походження , повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

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Постраждали як військові, так і цивільні особи . У них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін" .

У свою чергу заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси .