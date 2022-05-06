Химоружие против россиян! Аваков раскрыл план ФСБ по провокациям на границе с Украиной

Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ будет использовать химическое оружие против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской и Ростовской области с целью обвинить в этом Украину. Об этом экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время эфира "Украина вместе" с Олегом Панютой и Лесей Вакулюк на YouTube-канале "Украина 24".

"Человек, который пришел к власти на основе такого рода провокаций – взрывая дома в собственной стране и через это потрясение делал себе известность. Это его обычный КГБисткий номер, и поэтому, сейчас, когда ему нужно оправдать и придумать новые цели для войны в Украине, для того, чтобы как-то мотивировать как-то промытые пропагандой головы русских, он будет думать о такой провокации", – сказала Аваков.

По его словам, Украине известно о планах путина, и это совсем не новость, инсайдеры и разведка, а также источники, хорошо работают.

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"И нам точно известно из достоверных источников проверенных инсайдеров, что они это подробно осуждают, что ФСБ положило на стол перед путиным как раз такого рода провокации в приграничных областях с Украиной, чтобы обвинить Украину в бесчеловечных зверствах, чтобы дать путину повод объявить мобилизацию всеобщую и таким образом мотивировать не мотивированных, деморализованных солдат и всю нацию к "священной войне" против Украины", – поделился Аваков информацией.

Он отметил, что нужно дать это информацию для жителей русских городов, чтобы они знали сами что путин готов бросить их в топку для достижения цели.

"Нам многое что известно, каждому русскому генералу, что это не останется тайным, это нами буде изложено с фактами и доказательствами. Есть время не совершать это и убрать больного путина", – резюмировал он.

Оккупанты применяли химоружие в Мариуполе

11 апреля российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"

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Пострадали как военные, так и гражданские лица. У них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.