Дух Змієбаївки смажить ворога! ЗСУ позбавили РФ на острові важливого озброєння

ЗСУ продовжують "працювати" по острову Зміїний / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
Він запевнив, що кожна ворожа гвинтокрильна "птаха" чи корабель, що йтимуть до острова, будуть знищуватися.
"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.
Речник Одеської військової адміністрації запевнив, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної "тиші" продовжується.
Окупанти атакували гелікоптерами позиції ЗСУ в Херсонській області
Загарбники здіснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ у Херсонській області. У такий спосіб загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які щойно відбили українські військові у ході контрнаступу.
Так, окупанти продовжують інженерне укріплення своїх позицій, на які їх відтиснули наші підрозділи.
"В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", – повідомили в ОК "Південь".
В ОК "Південь" уточнили, що груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався.
Раніше повідомлялося, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так старанно тримаються за Зміїний.