Окупанти гелікоптерами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області

Ворожі Мі-8 намагалися вибити українських захисників з півночі Херсонської області

ЗСУ відбили вертольотну атаку окупантів у Херсонській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти здійснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ в Херсонській області. У такий спосіб загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які щойно відбили українські військові у ході контрнаступу.

Про це повідомило ОК "Південь".

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Зокрема, окупанти продовжують інженерне укріплення своїх позицій, на які їх відтиснули наші підрозділи.

"У такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", – повідомили українські захисники.

В ОК "Південь" уточнили, що груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог мусив ретируватися.

Ситуація в Одеській області

Ворог тероризував область ракетами, що випускала авіація та береговий ракетний комплекс "Бастіон" з напрямку окупованого Криму. 1 ракету знищено над Одеським районом, ще 5 атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському районі. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає.

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Українська авіація відпрацювала 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях ворожої сили та техніки, двох складах боєприпасів вздовж лінії фронту.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російська армія втратила:

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понад 4 десятки рашистів,

2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну – "Мста-С",

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

У Чорному морі продовжується операція на острові Зміїний, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Корабельне угруповання противника не змінило склад за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

Раніше ми писали, що ЗСУ просуваються на півдні та посувають російських окупантів. Однак подробиць контрнаступу в Херсонській області оголошувати наразі не можна. Це може зашкодити операції ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснював, як ЗСУ відвойовуватимуть Херсон.