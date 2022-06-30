Дух Змеебаевки жарит врага! ВСУ лишили РФ на острове важного вооружения

ВСУ продолжают "работать" по острову Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Он заверил, что каждая вражеская, вертолетная "птица" или корабль, идущие к острову, будут уничтожаться.
"Дух Змеебаевки продолжает жарить врага. К списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1". Снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным", – написал Братчук.
Спикер Одесской военной администрации заверил, что операция ВСУ продолжается. Однако режим информационной "тишины" продолжается.
Оккупанты атаковали вертолетами позиции ВСУ в Херсонской области
Захватчики совершили парные вертолеты налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом, захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отразили украинские военные в ходе контрнаступления.
Так, оккупанты продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые их оттеснили наши подразделения.
"В такой ситуации мощным средством влияния враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", – сообщили в ОК "Юг".
В ОК "Юг" уточнили, что групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался.
Ранее сообщалось, что ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительное преимущество в Черном море.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так усердно держатся за Змеиный.