Дух Змеебаевки жарит врага! ВСУ лишили РФ на острове важного вооружения

ВСУ продолжают "работать" по острову Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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Он заверил, что каждая вражеская, вертолетная "птица" или корабль, идущие к острову, будут уничтожаться.

"Дух Змеебаевки продолжает жарить врага. К списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1". Снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным", – написал Братчук.

Спикер Одесской военной администрации заверил, что операция ВСУ продолжается. Однако режим информационной "тишины" продолжается.

Оккупанты атаковали вертолетами позиции ВСУ в Херсонской области

Захватчики совершили парные вертолеты налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом, захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отразили украинские военные в ходе контрнаступления.

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Так, оккупанты продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые их оттеснили наши подразделения.

"В такой ситуации мощным средством влияния враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", – сообщили в ОК "Юг".

В ОК "Юг" уточнили, что групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался.

Ранее сообщалось, что ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительное преимущество в Черном море.

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так усердно держатся за Змеиный.