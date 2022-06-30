Оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области

Вражеские Ми-8 пытались выбить украинских защитников с севера Херсонской области

ВСУ отбили вертолетную атаку оккупантов в Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отбили украинские военные в ходе контрнаступления.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

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Так, оккупанты продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые их оттеснили наши подразделения.

"В такой ситуации мощным средством влияния враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", – сообщили украинские защитники.

В ОК "Юг" уточнили, что групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг вынужден был ретироваться.

Ситуация в Одесской области

Враг терроризировал область ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс "Бастион" с направления оккупированного Крыма. 1 ракета уничтожена над Одесским районом, еще 5 атаковали черноморское побережье в Измаильском районе. Благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

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Украинская авиация отработала 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 150 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла:

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более 4 десятков рашистов,

2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную – "Мста-С",

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

полевой состав горюче-смазочных материалов.

В Черном море продолжается операция на острове Змеиный, уже есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1".

Корабельная группировка противника не изменила состав по количеству и снаряженности ракетами. На двух ракетных кораблях 16 крылатых "Калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта.

Ранее мы писали, что ВСУ продвигаются на юге и оттесняют российских оккупантов. Однако подробностей контрнаступления в Херсонской области объявлять пока нельзя. Это может помешать операции ВСУ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснял, как ВСУ будут отвоевывать Херсон.