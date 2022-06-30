Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 07:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вражеские Ми-8 пытались выбить украинских защитников с севера Херсонской области
ВСУ отбили вертолетную атаку оккупантов в Херсонской области.
ВСУ отбили вертолетную атаку оккупантов в Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отбили украинские военные в ходе контрнаступления.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Реклама

Так, оккупанты продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые их оттеснили наши подразделения.

"В такой ситуации мощным средством влияния враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", – сообщили украинские защитники.

В ОК "Юг" уточнили, что групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг вынужден был ретироваться.

Ситуация в Одесской области

Враг терроризировал область ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс "Бастион" с направления оккупированного Крыма. 1 ракета уничтожена над Одесским районом, еще 5 атаковали черноморское побережье в Измаильском районе. Благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

Реклама

Украинская авиация отработала 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 150 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла:

Реклама
  • более 4 десятков рашистов,
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную – "Мста-С",
  • 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
  • полевой состав горюче-смазочных материалов.

В Черном море продолжается операция на острове Змеиный, уже есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1".

Корабельная группировка противника не изменила состав по количеству и снаряженности ракетами. На двух ракетных кораблях 16 крылатых "Калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта.

Ранее мы писали, что ВСУ продвигаются на юге и оттесняют российских оккупантов. Однако подробностей контрнаступления в Херсонской области объявлять пока нельзя. Это может помешать операции ВСУ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснял, как ВСУ будут отвоевывать Херсон.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 июня
1
Личный состав 35450
Личный состав
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артиллерия 781
Артиллерия
5
Средства ПВО 103
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2598
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20044.09

Binance Coin (BNB)

218.27

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.04

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.78

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять