Жданов об ударе по Змеиному: Россию лишили глаз и ушей

Военный эксперт также рассказал, стоит ли опасаться высадки российского десанта с моря

Олег Жданов рассказал, как удар по острову Змеиный изменил расстановку сил в Черноморском регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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"На сегодняшний день с помощью этой атаки мы фактически лишили Черноморский флот Российской Федерации возможности контролировать акваторию, где проходят основные торговые пути для международного судоходства. Это имеется в виду остров Змеиный. А также контролировать акваторию, прилегающую к нашему побережью. Вот в чем важность была этой атаки", – пояснил он.

По словам эксперта, ЧФ РФ "лишили глаз и ушей на сегодняшний день".

"И теперь получается, что в вероятной зоне поражения комплекса "Гарпун", а это 300 км от нашего побережья, Черноморский флот не имеет никакого преимущества", – подчеркнул Жданов.

Военный эксперт также оценил возможную угрозу высадки российского десанта.

"Единственный вариант высадить десант на наше побережье – это подойти большими и малыми десантными кораблями. На сегодняшний день больше такой возможности у Российской Федерации нет", – считает он.

Удар по Змеиному

21 июня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море.

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"По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и средств поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, имеет значительные потери. Военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения", – сообщили в оперативном командовании "Південь".

Во время атаки ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

Также появился спутниковый снимок с последствиями удара по позициям захватчиков.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так усердно держатся за Змеиный.