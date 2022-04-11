Число жертв удару РФ по вокзалу в Краматорську зросло: 57 загиблих, 114 постраждалих

11 квітня, 08:15

Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України