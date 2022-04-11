Число жертв удару РФ по вокзалу в Краматорську зросло: 57 загиблих, 114 постраждалих

8 квітня окупанти вдарили ракетами по залізничному вокзалу / Колаж "Сьогодні"
Через ракетний удар по вокзалу в Краматорськузагинуло 57 людей, серед них – 5 дітей. Також 114 людей отримали поранення.
Про це повідомляє голова Донецької області Павло Кириленко.
"Стільки жертв уже зібрала російська "Точка-У" на залізничному вокзалі Краматорська" , – йдеться у повідомленні.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН з прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.
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