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Число жертв удару РФ по вокзалу в Краматорську зросло: 57 загиблих, 114 постраждалих

11 квітня, 08:15
Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України

8 квітня окупанти вдарили ракетами по залізничному вокзалу / Колаж "Сьогодні"

Через ракетний удар по вокзалу в Краматорськузагинуло 57 людей, серед них – 5 дітей. Також 114 людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької області Павло Кириленко.

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"Стільки жертв уже зібрала російська "Точка-У" на залізничному вокзалі Краматорська" , – йдеться у повідомленні.

Обстріл Краматорська

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