Число жертв удара РФ по вокзалу в Краматорске выросло: 57 погибших, 114 пострадавших

8 апреля оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу / Коллаж "Сегодня"

Из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 57 человек, среди них – 5 детей. Также 114 людей получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленко.

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"Столько жертв уже собрала российская "Точка-У" на железнодорожном вокзале Краматорска", – говорится в сообщении.

Обстрел Краматорска

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