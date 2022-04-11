Число жертв удара РФ по вокзалу в Краматорске выросло: 57 погибших, 114 пострадавших

8 апреля оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу / Коллаж "Сегодня"
Из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 57 человек, среди них – 5 детей. Также 114 людей получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленко.
"Столько жертв уже собрала российская "Точка-У" на железнодорожном вокзале Краматорска", – говорится в сообщении.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых.
- Вечером 8 апреля количество погибших из-за ракетного обстрела возросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь проходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.
Ранее мы писали:
- Оторванные конечности, большая кровопотеря: в полиции рассказали о жертвах удара РФ по Краматорску
- Атака России по вокзалу в Краматорске и переброска войск на Донбасс. Что пишут западные СМИ о войне