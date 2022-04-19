"Часточка Чорнобиля навіки з ними": названі наслідки окупації військовими РФ Рудого лісу

Позиції військових РФ у Рудому лісі показали на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові під час окупації Чорнобильської атомної електростанції облаштували позиції в Рудому лісі – найнебезпечнішому місці зони відчуження. Росіяни довгий час жили, готували їжу, дихали пилом у місці, де небезпечно навіть просто ступати.

Про це йдеться у відео Військового телебачення України, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі "Енергоатом".

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Зазначимо, що Рудий ліс такий забруднений радіацією, що навіть просто ходити тут небезпечно. Окупанти вирішили організувати тут оборонні позиції. Відповідні таблички і вказівники, що попереджають про небезпеку, розставлені тут усюди, але армійців це не зупинило.

"Позаду мене той самий Рудий ліс, де російські солдати копали окопи. Їм дуже хотілося втримати Чорнобиль. Мусимо визнати, що певною мірою їм це вдалося. Тепер часточка Чорнобиля навіки у їхніх серцях і в усьому організмі", – розповів військовий журналіст Олександр Соловій.

Ситуацію прокоментував заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук:

"Якраз у Рудому лісі, де рашисти рили окопи, вони жили, вони дихали пилом, готували тут їжу, палили вогнища, відповідно, горіла трава, і вони також усіма цими продуктами горіння дихали. Звісно, це не залишиться просто так для їхнього здоров'я, це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Тут була і важка техніка, і місця для особового складу. Тут були декілька десятків людей постійно, і вони, безумовно, змінювались через певний час".

Чорнобильська зона в окупації