Британська розвідка назвала цілі РФ на Донбасі після Сєвєродонецька

Для захоплення Донбасу окупанти підуть на Краматорськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Відхід українських військ з Сєвєродонецька став успіхом для армії РФ, проте для контролю над Донбасом окупантам необхідно захопити Краматорськ та забезпечити безпечні шляхи постачання Донецька.

Про це повідомляє в Twitter міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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Як зазначається у повідомленні, Росія у квітні змінила найближчий план війни з окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі.

"Захоплення міста (Сєвєродонецька. – Ред.) Росією є значним досягненням у рамках цієї скороченої цілі. Місто було великим промисловим центром і займало стратегічне положення на річці Сіверський Донець. Однак це лише одна з кількох непростих цілей, які Росії необхідно буде виконати, щоб окупувати весь Донбас. До них належать наступ на великий центр Краматорськ та забезпечення безпеки основних шляхів постачання Донецька", – зазначають у британській розвідці.

Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що захисники Сєвєродонецька відходять з міста на нові, більш укріплені позиції.

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"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що бої за Сєвєродонецьк покращили становище наших військ на інших напрямках.

"Кожна батальйонна тактична група ворога, яка відтягнута на цей напрямок, покращує наші оперативні можливості і щодо Харківщини, і щодо Херсонщини. Але це місто вже практично зрівняли з землею, до нуля – воно практично стерте на порох", – пояснив він.

Наступним рубежем оборони ЗСУ на Луганщині є Лисичанськ. У Міноборони України зазначають, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів. Основне завдання противника на цьому етапі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.

Раніше в Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

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Також сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому полягає стратегічна важливість Сєвєродонецька та Лисичанська.